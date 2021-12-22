Edremit Belediyesi zeytinleri hasat ediliyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü belediyeye ait zeytinliklerde zeytin hasadına devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da belediye zeytinliklerinde hasat yapan işçileri ziyaret ederek bereketli bir yıl diledi.

Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü’nün hasat ettiği zeytinler Edremit Belediyesi markasıyla bu sene de raflarda yerini alıyor. Toplanan zeytinler gün içerisinde o bölgeden TARİŞ’e sevk ediliyor. Zeytinyağı fabrikasında sıkım yapılıp zeytinyağları dinlenmeye alınıyor. Daha sonra İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından paketlenip Edremit Belediyesi markasıyla ürünler, raflarda ve internette satışa sunuluyor. Edremit Belediyesi’nin Kızılkeçili Mahallesi peçe mevkiindeki belediyeye ait zeytinliklerde hasat yapan emekçileri ziyaret eden Belediye Başkanı Arslan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra zeytin toplamanın zorluklarından ve büyük bir emek istediğinden bahsetti.

60 bine yakın zeytin ağacımız var

Üretmeye ve emekçileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit Belediyesi şu anda Edremit’in en büyük zeytin üreticisi konumunda 60 bin ağaca yakın zeytinimiz var. Onlara el attık belediye olarak değerlendiriyoruz. Yağımızı da Edremit Belediyesi markası olarak tüm Türkiye’nin kullanımına sunuyoruz. İnternetten veya bizzat başvurarak alabilirler. Bu güzel şifa kaynağı zeytinyağımızı yemeye davet ediyoruz insanlarımızı. Sağlıklıdır, güvenilirdir. Çok hijyenik koşullarda üretilir. İşçilerimize ve emekçilerimize de bu hasatta kolay gelsin zeytin hasadımız da bereketli olsun.

Edremit Belediyesi’nin kendi zeytinlerinden elde edilen zeytinyağlarını bu yıl da vatandaşlarla buluşturmak için özveri ve titizlikle çalışan emekçilere teşekkür eden Başkan Arslan, tarlada çalışan işçilere zeytin hasadının bir geleneği olan helva dağıttı.