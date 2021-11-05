Edremit Belediyesi’nden yüksekokula destek

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında 8.400 metrekare alan zeytinliği uygulama alanı olarak Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu’na tahsis etme kararı aldı.

Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Edremit ilçesinde Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Zeytincilik bölümü öğrencilerinin uygulamalı dersleri için Edremit Belediyesi’ne ait zeytinlik tahsis edildi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik bölümü öğrencilerinin uygulama sahasının bulunmaması nedeniyle Edremit Belediyesi’nden talepte bulunuldu.

Edremit Meslek Yüksek Okulu’nun talebi Kasım ayı meclis toplantısında görüşüldü. Edremit Belediye Meclisi, Tuzcumurat Mahallesi’nde zeytinlik vasfında bulunan taşınmazın, Zeytincilik bölümü öğrencilerine uygulama alanı olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına tahsis edilmesi kararı aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın şehir dışında bulunması nedeniyle yerine vekalet eden Başkan Vekili Hüseyin Güven, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Tarımsal İşler Müdürü İbrahim Atış, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Raif Sakin ve Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Öncül Abacıgil tahsis edilen uygulama sahasında incelemelerde bulundular.

Abacıgil ve Sakin, Zeytincilik bölümü öğrencilerinin uygulama alanıyla ilgili sorunun çözümü için Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a ve belediye yönetimine gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.