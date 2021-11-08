Edremit polisinden Kızılay ziyareti

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kızılay Edremit Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Özer ve TEM Grup Amiri Ebru Gültekin’i Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ağırladı.

Bora, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin göstermiş oldukları duyarlılık ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek polis ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Kurulduğu günden bu yana Kızılay’ın ayrım gözetmeksizin insan ıztırabını dindirmek ilkesiyle hareket ettiğine dikkat çeken Bora, “Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik alanlarında var gücüyle çaışıyor, çalışmaya devam edecek”şeklinde konuştu. Bora, ziyaretin anısına Özer ve Gültekin’e Kızılay rozeti taktı.