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Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yağışı başladı

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Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Havran ilçesi yükseklerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana geldi.

Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yağışı başladı
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Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Havran ilçesi yükseklerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana geldi.

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Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede Kazdağları’nın Hanlar mevkiini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman bölgede sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı sonrasında Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı. Yetkililer zaman zaman bölgede kar yağışının etkili olabileceğinin ve bu yol kesiminde gidecek sürücülerin gerekli önlemleri alarak yola çıkmalarını istediler.

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