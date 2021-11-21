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Edremit’te Altınkum sahiline Büyükşehir güzelliği

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Edremit ilçesi Altınkum sahilinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çevre düzenlemesi takdir topladı. Altınkum sahilinde bisiklet ve yaya yolları yapan Büyükşehir Belediyesi sahil boyunca oturma grupları koydu ve çevreyi yeşillendirdi.

Edremit’te Altınkum sahiline Büyükşehir güzelliği
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Edremit ilçesi Altınkum sahilinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çevre düzenlemesi takdir topladı. Altınkum sahilinde bisiklet ve yaya yolları yapan Büyükşehir Belediyesi sahil boyunca oturma grupları koydu ve çevreyi yeşillendirdi.

Edremit’in Zeytinli Mahallesine bağlı Altınkum sahilinde Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmalar tamamlanırken, sahil ilgi odağı haline geldi. Özellikle hafta sonları Altınkum sahiline gelen çok sayıda vatandaş Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Burhaniye’den geldiğini anlatan Kaan Tuna, “Buraya daha önceleri de gelmiştim. Ancak bu defa çok farklı gördüm. Çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Yürümeyi çok sevdiğini anlatan Kemal İşi de, “Burada yürüyüş ve bisiklet yolları yapılmış. Ayrıca çok sayıda bank yerleştirilmiş. Güzel vakit geçirdik. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Mustafa Karabıyık da aynı çalışmanın Edremit Körfezinin her tarafında yapılmasını istediklerini söyledi.

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