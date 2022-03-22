Edremit’te Aşık Veysel Parkı açıldı

Edremit Belediyesi tarafından Anadolu’nun yetiştirdiği büyük ozan ve şairlerinden Aşık Veysel’in ansına Altınoluk Mahallesi’nde yaptırılan park hizmete açıldı.

Türküleri ve şiirleri ile Anadolu’nun yetiştiği en büyük halk ozanlarından Âşık Veysel Şatıroğlu’nun adı Edremit ilçesinde parkta yaşatılacak.

Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi’nde yaptırılan Aşık Veysel Parkı, park ünlü sanatçının 49. Ölüm yıldönümünde hizmete açıldı. 2 bin 700 metrekare yapılan içerisinde çocuk oyun alanları, açık hava spor aletleri ve yeşil alanları ile vatandaşların yeni bir nefes alma yerlerinden olacak.

Açılışa bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Aşık Veysel’in Anadolu’nun yetiştirdiği en büyük değerlerden olduğunu kaydetti, “Aşık Veysel, ezgileri ve türküleri ile hep gönlümüzde var. Büyük ozana manevi borcumuzu ödemek için bu parka adını vererek ilçemizde yaşatacağız. 49. ölüm yılında bir kez daha rahmetle anıyorum. Eserleri bizimle yaşamaya devam edecektir. ” dedi. Emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.