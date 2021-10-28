Edremit’te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı P. Alb Ufuk Canbey ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Odabaş, Garnizon Komutanı Canbey ve Belediye Başkanı Arslan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Cuma günü Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve Şehit Hamdibey Meydanı’nda ki resmigeçit töreniyle devam edecek. Kutlamalar, aynı günün akşamı Edremit Belediyesi tarafından Akçay Mahallesi’nde gerçekleştirilecek fener alayı ve Teoman konseri ile son bulacak.