Edremit’te ilçe milli eğitim kurucu müdürlerine onur plaketi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde unutulmayan eski ilçe milli eğitim müdür ve şube müdürleri plaket ile onurlandırıldı.

Afrodit Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen günde, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, emekli olan öğretmenlerimizin emeklerini hatırlatmak ve onlara olan minnetimizi göstermek adına bu tarz bir etkinlik tertip ettiklerini belirtti.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kurucusu olan ve uzun yıllar büyük bir başarı ile müdürlük yaptıktan sonra emekliye ayrılan Yusuf Erdemir ve aynı dönem emekli şube müdürleri Mehmet Çiftçi ve Sümer Yıldız onur plaketi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Ahmet Odabaş, Yusuf Erdemir’e “Onca yıl sonra adınızdan söz ettirmek, bu başarınızı gösteriyor. Ne mutlu size. Sizi ve emekli olan ekibinizi tebrik ederim” dedi.

Şube müdürü Mehmet Çiftçi ve Sümer Yıldız’ın plaketini ise Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan takdim etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen uygulama ile Edremit Şehir Kabristanı’nda mezarı bulunan öğretmenlerin kabirleri de ziyaret edildi. Ziyarete okul müdürleri ve Edremit Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğretmeni İbrahim Çetinkoz tarafından vefat eden öğretmenlerin kabirleri başında ruhları için Kur’an-ı Kerim de okundu.