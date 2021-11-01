Edremit’te Kızılay Haftası coşkuyla kutlanıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle, Türk Kızılayı Edremit Şubesi tarafından birçok etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler, Edremit’in de içinde bulunduğu Türkiye’nin 81 şehrinde eş zamanlı düzenlenen Kızılay Haftası yürüyüşü ile başladı.

Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora başkanlığında yürüyüş için Ticaret Odası önünde bir araya gelen Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile Gönüllü Kızılaycılar, kırmızı Kızılay yeleklerini giyerek, Ticaret Odası önünden, Cumhuriyet meydanına kadar yürüdüler.

Güzergah boyunca yollar polis tarafından araç trafiğine kapatılırken, yürüyüşe katılanlar "İyilik sensiz olmaz" sloganları atarak vatandaşları Türk Kızılayı’na destek olmaya davet etti.

Cumhuriyet meydanında kurulan Kızılay Çadırında ise Kızılay’ın iyilik ordusuna katılmak isteyenlerin üyelikleri yapılırken, gün boyunca vatandaşlara lokma hayrı ile yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Kızılay’ın yaptığı faaliyetlerinin anlatıldığı fotoğraf sergisi ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Meydandaki kan aracı ise kan bağışında bulunmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora yaptığı açıklamada, "Kızılay’ımız 153 yıldır yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmakta ve iyilik dağıtmaktadır. Bizler, Yönetim Kurulu üyelerimiz, kadın-gençlik kollarımız ve gönüllülerimiz ile kocaman bir aileyiz. Tüm vatandaşlarımıza bu ailenin bir parçası olmaya ve iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum” dedi.