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Edremit’te polisin şok hurdacı operasyonu

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, hurdacılara yönelik olan denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri, hurdacılara yönelik ilçedeki değişik noktalarda şok asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Edremit’te polisin şok hurdacı operasyonu
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, hurdacılara yönelik olan denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri, hurdacılara yönelik ilçedeki değişik noktalarda şok asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Amirliği ekipleri, Eski Bayram Yeri-İbrahimce Mahallesi çevresi ile Akçay’da yaptığı eş zamanlı denetimlerde, 52 aracı kontrol etti. 22 araca 33 bin 445 cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. 4 adet hurda toplayan dükkanın ise kontrolü sağlanırken, evraklarının tam olmamasından ötürü idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. Polisin hırsızlık malı alan, çalan toplayan hurdacılara yönelik etkin mücadelesinin ise aralıksız olarak süreceği açıklandı.

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