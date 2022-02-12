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Edremit’te protokolü buluşturan açılış

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde; ‘Hera Med Medikal ve Ortopedi Merkezi’nin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Edremit’te protokolü buluşturan açılış
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde; ‘Hera Med Medikal ve Ortopedi Merkezi’nin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

AK Parti’den Edremit Belediye Başkanlık görevini yapan Yunus Bozbey ve iş insanı Mehmet Sayın’ın ortaklığında açılan merkez, Eroğan Mahallesi Özel Körfez Hastanesi acil girişi karşında törenle hizmete girdi.

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Protokol üyelerini buluşturan açılış törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Adil Çelik, Mustafa Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörü Gömeç eski Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, Kadıköy eski Belediye Başkanı Hasan Özel, Mertaş Group sahibi Mehmet Ertaş, AK Partili belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İş yerinin Edremit’e hayırlar getirmesini dileyen Bozbey, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi. Kurdele kesiminin ardından davetliler topluca medikal mağazasını gezdi.

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