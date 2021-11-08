Edremit’te trafik kazasında ölen kadının köpekleri yuvasız kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aynur Tütüncü’nün ölümü sonrası yuvasız kalan iki köpeğine sosyal medyada yuva aranmaya başlandı.

Edremit’te trafik kazasında ölen kadının köpekleri yuvasız kaldı
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aynur Tütüncü’nün ölümü sonrası yuvasız kalan iki köpeğine sosyal medyada yuva aranmaya başlandı.

Kadıköy Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 50 yaşındaki Aynur Tütüncü’nün baktığı iki köpek sahipsiz kaldı. Durumu öğrenen Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Gülay Ocaktan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahipsiz kalan köpeklere sahip çıkılmasını istedi.

Öte yandan hayvansever Aynur Tütüncü, Kadıköy Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kadıköy Kabristanı’nda defnedildi.

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