Eğitim-Bir-Sen, Teşkilat buluşmasında bir araya geldi

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Şubesinin düzenlediği Teşkilat buluşması Yeni Öğretmenevinde yapıldı. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Balıkesir 1 ve 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Program Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un açılış ve selamlama konuşması ile başladı. Mehmet Çabuk konuşmasında; hak ve özgürlükler mücadelesinde Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden bugüne birçok kazanıma imza attığını ve yoluna emin adımlar ile devam ettiğini söyleyerek, Yıllardır çözüm bekleyen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunu 6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağladıklarını, 3600 ek gösterge için Bakanlık ile bir çalışma başlattıklarını kaydeden Çabuk, “Bu kazanım öğretmenlerimizin 50 yıldır beklediği ve bir ütopya olarak baktığı, ama sonuca bağladığımız tarihi bir kazanımdır. Bu bağlamda sözleşmeli personel sorununun da çözüme kavuşması gerek. Sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statüsünün yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyon olarak katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Tüm sorunların bir anda çözülemeyeceğini biliyoruz ama bir an önce çözülsün diye mücadelemizi hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Her mücadele başarılı olmayabilir ama unutulmamalı ki başarılan her şey, çözüme kavuşan her sorun bir mücadelenin sonucudur. Çaba harcamaktan, ter akıtmaktan, mücadele vermekten asla vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Çabuk, katılımlarından dolayı tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.