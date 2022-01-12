Elektrik direği araca ok gibi saplandı.

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Bandırma Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bayır aşağı inen 16 plakalı araç kaygan yolda duaramıp elektrik direğine çarparak durdu. Elektrik direğinin ok gibi sağlandığı araçta bulunan 20 yaşlarındaki iki genç kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı gençleri Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.