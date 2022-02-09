EMITT’te Balıkesir standına büyü ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte yer aldığı EMITT Fuarında, şehrin dört mevsim turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini en güzel şekilde anlatıyor. İlk günden en beğenilen ve dikkat çeken stantlar arasında yer alan Balıkesir’in yıldızı EMITT’te parlıyor.

Tarihi, kültürü, doğası, termali, sahilleri ve zengin gastronomisiyle ön plana çıkan Balıkesir, 25’inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. 12 Şubat Cumartesi gününe kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP’ta 3. holde B211 numaralı stantta paydaşlarıyla birlikte tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Fuarın en büyük stantlarından biri olan Balıkesir standı ilk günden en beğenilen ve en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu. Balıkesir standı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı, Susurluk ilçeleri de yerini alarak hep birlikte en güzel şekilde şehrin tanıtımını “Hayat Dolu Balıkesir” mottosuyla gerçekleştiriyorlar.

Balıkesir Pullusu defileyle tanıtıldı

Gün boyunca birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştirildiği fuarda kısa zaman önce Coğrafi İşaret alan Balıkesir Pullusu yöresel kıyafetinin defilesi yapıldı. Büyük beğeni alan defile fuarın en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Balıkesir Kahvaltısı Festivale dönüşecek

Turizm profesyonellerinin yoğun bir şekilde katıldığı EMITT’te Balıkesir gastronomi değerlerinin ön plana çıkarılarak, gastronomi turizminden alınan payın artırılması hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 30 çeşit ürünün yer aldığı Balıkesir kahvaltısının tanıtımını yaparak “Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Kahvaltı Festivali”nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Zeytin ülkesi Balıkesir

Balıkesir’in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını yazarlar; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte tamamlayan Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının tanıtımını da EMITT’te gerçekleştiriyor. Daha öncesinde yayınlanan ve dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı da peynirlerle birlikte stantta fuar boyunca yazarlarla birlikte tanıtıyor.

Ünlüler Balıkesir standında

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla birçok belediye başkanının da ziyaret ettiği stantta; Türk Aşçı Milli Takımı Kaptanı Esat Özata stantta gastronomi sohbeti gerçekleştirdi, Balıkesirli ünlü oyuncu İlker Ayrık’ta sevenleriyle Balıkesir standında buluştu.

Ünlü şef Balıkesir’in Gastronomi Atlasını çıkaracak

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Ticaret Odası paydaşlığında hazırlanacak “Balıkesir Gastronomi Atlası” için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar da EMITT Fuarında atıldı. Ömür Akkor Balıkesir için ulusal nitelikte bir gastronomi atlası hazırlayacak.

Atlas seyahatname şeklinde olacak

Hazırlanacak çalışma Balıkesir’in tüm ilçelerini kapsayan yerel lezzetleri ile birlikte turistik değerlerini de içeren bir seyahatname şeklinde olacak. Balıkesir’i ziyaret edecek kişiler için rehber olma özelliği taşıyacak bu atlas içerisinde ilçeler bazında coğrafi işaretli ürünler, yöresel yemekler ve ziyaret edilmesi gereken mekânlara yer verilecek. Çalışma sayesinde Balıkesir’in değerleri tek kaynakta seyahat severlerin beğenisine sunulacak. Daha sonraki aşamada bir yayın evi ile işbirliği ile basılı hale getirilecek bu kaynak satışa da sunulacak.

Ünlü şef ile gerçekleştirilen imza törenine; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, yerel şefler ve stant ziyaretçileri katıldı.

“Lezzet Şehri Balıkesir”

Balıkesir’i 50 peynirli şehir ve zeytin ülkesi olarak tanımlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir çok güçlü bir coğrafya. Şehrimizde Balkanlar’dan, Orta Asya’dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye’de en lezzetli balın alınacağı, peynirin en lezzetli olduğu yer Balıkesir’dir. Bu değerlendirme Türkiye’deki gurmelerin teşhisleriyle ortaya çıkmıştır. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Balıkesirimiz de ziyaretçilerimize Kazdağlarında dağ yürüyüşü, Burhaniye’de sörf, doğa yürüyüşleri, dalış gibi farklı sporlar, termal fizik tedavi imkânları ve gastronomi olarak zengin lezzetleri sunuyoruz.” diye konuştu.

“Balıkesir Türkiye’yi doyuran il”

Balıkesir’in gastronomi anlamında diğer illere göre çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, bu yüzden çıkarılan Gastronomi Atlası’nı tanıtım anlamında çok önemsediklerini dile getirerek “Bizim zaten uzun zamandır Balıkesir’i turizm anlamında tanıtmak için birçok projemiz vardı. Fuara da turizm ve gastronomi anlamında kendimizi tanıtmak için katılım sağladık. Çok yoğun bir katılım ve büyük bir stantla geldik. Balıkesir’i biz Türkiye’yi doyuran il olarak tanımlıyoruz. Çünkü gıda sanayimiz çok önde. Gastronomi olarak da birçok ile göre avantajlı konumdayız. Fakat maalesef bu zamana kadar bunun duyurulması anlamında çok fazla yol kat edememiştik. Gastronomi alanındaki faaliyetlerimizi ve lezzetlerimizi Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Bu kapsamda Ömür Bey’in hazırlayacağı Balıkesir Gastronomi Atlası için ilk imzaları atacağız. Balıkesir için güzel bir iş olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Balıkesir’in inanılmaz bir mutfağı var”

“Bu kadar eski bir coğrafyada bu kadar doğal ürünü bir arada görmek müthiş bir duygu” diyen ünlü Şef Ömür Akkor, fuar çok başarılı bulduğunu söyleyerek “Balıkesir standına oldukça şaşırdım. Çünkü Balıkesir’in inanılmaz bir mutfağı var. Çok çeşitli gastronomi kültürü ve ürünleri olduğunu gördüm. Fuara bütün lezzetlerini taşımışlar. Ekmeleri, peynirleri, zeytinleri, zeytinyağları, el işleri, halıları, kilimleri, motifleri hepsini bir arada görmek heyecan verici. Daha önce Ketebe Yayınları’ndan çıkan Türkiye Gastronomi Atlası’nı hazırlamıştık. Şimdi Balıkesir Gastronomi Atlası hazırlıyoruz ve yine Ketebe Yayınları’ndan da okuyucuyla buluşacak. İlk kez sadece bir şehir için atlas hazırlayacağım. Bu atlasla birlikte tatilcilerin Balıkesir’e oldukça yoğun bir şekilde gelmelerini bekliyoruz. Yaklaşık on yıldır Balıkesir üzerinde çalışmalarım var. Özellikle son bir yıldır her ay düzenli gidip, yerel ve eski üreticileri, eski lokantaları, pekmezciler, helvacıları tek tek geziyorum. 6 aydır haritaları çiziyorum. Sonrasında kitap baskıya gidecek ve bayramdan sonra da herkes Balıkesir’i gezecek” diye konuştu.