Empati kurmak için bir günlüğüne engelli oldular

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir günlüğüne de olsa engelli oldu. Ortopedik, görme ve işitme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıları anlamak amacıyla düzenlenen “Engel’liyoruz” Projesi kapsamında öğrenciler engelli olmanın zorluğunu yaşadı.

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler bedensel engellilerin hayat da karşılaşabileceği zorlukları ve hissettikleri duyguları yansıtabilmek amacıyla bedensel engelli parkurları kurup farkındalık oluşturmak için el ele verdi.

Balıkesir Üniversitesi BUBYO Turizm İşletmeciliği öğrencileri olan Hüseyin Yakar, Şevval Demirkan, İlayda Toplutepe Bayramoğlu ve Seher Kaynar, “Empati Kur Engeli Kaldır” sloganı ile sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 4 genç proje kapsamında Ayşe Akpınar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda engelli bireyleri anlamaya yönelik bedensel engelli parkurları kurdular. Hayatlarını görme, işitme ve ortopedik engelli olarak devam ettiren insanların hayata nasıl tutunduklarının uygulamalı olarak gösterildiği projede, üniversite öğrencileri bir günlüğüne de olsa engelli gibi yaşadı. Öğrenciler, gözleri kapalı halde yolda yürümeye çalıştı. Asansörde kat düğmelerinin yerini bulmayı denedi. Bedensel engellileri anlamak için koltuk değneği kullanan öğrenciler, yolda yürümenin zorluğunu yaşadı.

Öğrencileri kutlayan BUBYO Müdürü Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, “Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak bu yılda da takım çalışması dersi kapsamında projelerimize devam ediyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projelerimize bu yıl da 26 yeni proje ile bölgemize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de ‘Empati kur engeli kaldır’ sloganı ile hareket ettiğimiz, öğrencilerimizin bedensel engelli vatandaşlarımızın durumlarını empati ile yaklaşabilmeleri ve özellikle genç kardeşlerimizin bu anlamda daha hassas olabilmeleri adına yürüttükleri bir projedir. Aslında biz birçok proje ile toplumun birçok tarafına dokunduğumuzu hissediyoruz. Bu proje ile de öğrencilerimiz engelli vatandaşlarımızın Türkiye’de bu anlamda yaşamış oldukları zorlukları bireylere hissettirmeye çalıştılar. Bakıldığı zaman bu projenin Yüksekokulumuzun Burhaniye’de varlığını hissettiren önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da toplumun kanayan yaralarından bazı konulara da ayrıca değinmek son derece önemli. Bununla birlikte Balıkesir Üniversitesi BUBYO bölgesine hizmet eden, katkı sağlayan okul olarak da çalışmalarına devam edecektir. Öğrencilerimiz bugün Sosyal sorumluluk projesi ile bir günlüğüne engelli oldular. Engeli bir bireyin toplum içirişindeki zorlukları bir günlüğüne yaşayarak engelli kardeşlerimize yönelik tutum ve davranışlarımızı ona göre belirlememiz gerektiğine vurgu yaptılar. Öğrencilerimi gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Şehri ile bütünleşen Üniversitenin bir parçası olarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlter Kuş hocamızın destekleri ile sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin engelini ortadan kaldırmak için toplum olarak elimizden geleni yapmalıyız. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.