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Erdek-Bandırma karayolu onarılıyor

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Sürücüler için zorlu bir yola dönüşen Erdek-Bandırma karayolunda Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un girişimiyle, bozuk olan bölümlerinde onarım çalışmaları başlatıldı.

Erdek-Bandırma karayolu onarılıyor
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Sürücüler için zorlu bir yola dönüşen Erdek-Bandırma karayolunda Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un girişimiyle, bozuk olan bölümlerinde onarım çalışmaları başlatıldı.

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Erdek-Bandırma karayolunda yol yapım ve onarım çalışmalarını üstlenen ilgili firmanın, çalışmalarını askıya almasının ardından yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölümleri köstebek yuvasına dönüşen Erdek-Bandırma karayolu hakkında yayımlanan haberler sonrası Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konunun bizzat takipçisi olacağı sözünü verdi.

Kaymakam Atasoy’un soruna el atmasıyla birlikte, Karayolları Bandırma 146. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler ilk etapta destinasyon çalışmalarını tamamladılar. Bu çalışmaları yolda bozulan tüm noktalarda dolgu işlemleri takip etti. Cumartesi günü ise asfalt kaplama çalışmalarına geçildi.

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