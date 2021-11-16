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Erdek’e açık hava müzesi

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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek’e bir açık hava müzesi kazandırmak için girişimlere başladı.

Erdek’e açık hava müzesi
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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek’e bir açık hava müzesi kazandırmak için girişimlere başladı.

Erdek sınırları içinde bulunan Kyzikos antik kentinden çıkarılan yapıtların Bandırma Müzesi’nde değil, Erdek’te kurulacak bir müzede sergilenmesi gerektiğine dikkati çeken Atasoy, şu bilgiyi verdi:

“Tüm dünyada kabul edilen bir uygulama, tarihi ve arkeolojik yapıtların çıkarıldıkları yerlerin sınırları içinde sergilenmeleridir. Erdek’te de bunun gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda, ilk aşamada Erdek’te bir açık hava müzesi kurulması için başta Balıkesir Valiliği olmak ilgili makamlara gerekli yazılı başvuruları yaptım. Olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Böyle bir müzenin bulunması, Erdekli vatandaşlarda da tarih ve arkeoloji bilincini artıracaktır.” dedi.

Atasoy, çok zengin tarihi ve arkeolojik yapıtların yer aldığı tarihi Zeytinliada’nın da bir an önce turizme açılması gerektiğine dikkati çekti.

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