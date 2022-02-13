banner4556

Erdek’e sahil bandı ve çay bahçeleri yapılıyor

banner4664

Balıkesir’in Erdek İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandı, yürüyüşyolu, çevre düzenlemesi ve çay bahçeleri yapılması çalışmaları başladı.

Erdek’e sahil bandı ve çay bahçeleri yapılıyor
banner4581

Balıkesir’in Erdek İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandı, yürüyüşyolu, çevre düzenlemesi ve çay bahçeleri yapılması çalışmaları başladı.

banner4336

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek’in Narlı Mahallesine yapılan sahil bandı, Yürüyüş yolu ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından çalışmalara Karşıyaka Mahallesinde başlandı. Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanan sahil bandı, yürüyüş yolu ve bu yolun devamında yapılan 3 adet çay bahçesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka deniz kenarında yapılacak üç adet çay bahçesinin kısa sürede bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yıldırım’da perde çocuklar için açıldı
Yıldırım’da perde çocuklar için açıldı
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666