Erdek’in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Erdek’te hafta başından itibaren sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erdek’te yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kapıdağ’da etkili olan kar yağışı sebebiyle hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.
Kapıdağ’ın yüksek kesimleri özellikle Malya mevkiinde etkili olan kar yağışıyla ağaçlar beyaza bürünürken, kartpostal gibi manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışı kaynaklı soğuk havanın ilçe merkezinde fazlasıyla hissedilirken, kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.