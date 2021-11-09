Erdek’te 105 balıkçıya destek parası

Erdek’te “Kıyı Balıkçılığı Desteklemesi” için başvuruda bulunan 105 balıkçının destek paraları banka hesaplarına yatırıldı.

Erdek’te 105 balıkçıya destek parası
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Erdek’te “Kıyı Balıkçılığı Desteklemesi” için başvuruda bulunan 105 balıkçının destek paraları banka hesaplarına yatırıldı.

Buna göre devlet tarafından, 4.99 metreye kadar ticari ruhsatlı tekneye sahip olanlara 1.000 lira, 5-7.99 metre arasında olanlara 1.250 lira, 8-9.99 metre arasında olanlara 1.350 lira, 10-11.99 metre arasında tekneye sahip bulunanlara 1.450 liralık destek veriliyor. Ancak Marmara Denizi’nde aylarca süren müsilajın balıkçıları daha çok etkilemesi nedeniyle bu bölgedeki balıkçılara verilen destek, diğer bölgelerin iki katı olarak uygulanıyor.

Geçen yıl, “Kıyı Balıkçılığı Desteklemesi”nde en çok 9.99 metreye kadar olan teknelere destekleme yapılırken, bu yıl ise tekne uzunluğu 11.99 metreye çıkarılmıştı.

Buna paralel şekilde de geçen yıl Erdek’te, 84 tekne sahibinin adlığı destek bu yıl 105’e kadar yükseldi.

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