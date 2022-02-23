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Erdek’te “Aramıza Hoş geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

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Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesi ile yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edilmesine devam ediliyor.

Erdek’te “Aramıza Hoş geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor
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Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesi ile yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edilmesine devam ediliyor.

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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy birlikte, Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen ‘Aramıza Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, yeni doğan Berat İdris bebeği ve ailesini Erdek’teki evinde ziyaret etti.

Kaymakam Atasoy ziyarette yaptığı konuşmada “Bizler aile kültürüne çok önem veren büyük bir medeniyetin fertleriyiz. Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen ‘Aramıza Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında amacımız, ailelerin sevinçlerine ortak oluyoruz. Ortak duygu ve sorumluluk ile Devletimizin bizlere sunduğu imkânlar doğrultusunda iyi günde de kötü günde de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan Berat İdris’e sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum.” diyerek sözlerine ekledi.

Kaymakam Atasoy ve eşi Özge Atasoy, daha sonra Erdek SYDV yararlanan ihtiyaç sahibi bir aileyi ziyaret etti.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan (SYDV) yararlanan ve hastalıkla mücadele eden aileye gerçekleşen ziyarette, ihtiyaçları bizzat Kaymakam Atasoy tarafından teslim edildi.

Kaymakam, Atasoy, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini açıkladı.

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