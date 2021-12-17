Eski başkan Acar yeniden aday oldu

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ocakta yapılacak olan Şoförler ve Otomobilciler Odasının Olağan Genel Kurulunda 16 yıl başkanlığını yaptığı eski Başkan Ali Acar, yeniden aday olduğunu açıkladı

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odasının 30 Ocak’ ta yapacağı Olağan Genel Kurulda, odanın eski başkanı Ali Acar, düzenlediği basın toplantısında aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Acar, Gazetecilere yaptığı açıklamada, " Hepinizin malumları olduğu gibi 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan kamu kurumu niteliğindeki odaların seçimli olağan genel kurulları doğrultusunda, kara yoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerini sürdürmeye çalışan esnaf odamız üyelerinden gelen talepler doğrultusunda yaptığımız istişareler doğrultusunda taşımacı esnafımızın elinden tutup ayağa kaldıracak ehil, bilgili, birikimli yöneticilere ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Hemen mesleki ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımızı hızlandırarak şu sonuca vardık. 30 Ocak 2022 Pazar günü yapılacak seçimli genel kurulda Ali Acar Başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu meslektaşlarımıza birlikte Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odasının Başkanlığına aday olduğumuzu açıklıyoruz. Oda üyelerimizden tek isteğimiz belirtilen tarihte seçimli genel kurula muhakkak katılıp, oylarını kullanmalarıdır" şeklinde konuştu. Başkan Adayı Ali Acar, Yönetim Kurulu listesi ve projelerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağını da sözlerine ekledi.