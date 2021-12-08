banner4556

Eski Başkan Nural’dan arıtma tesisi uyarısı

banner4336

Erdek’in eski belediye başkanı Hamit Nural, Erdek’e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kanalizasyon ve arıtma tesisinin yer seçiminin yanlış olduğuna dikkat çekti.

Eski Başkan Nural’dan arıtma tesisi uyarısı
banner3909
banner4558

Erdek’in eski belediye başkanı Hamit Nural, Erdek’e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan kanalizasyon ve arıtma tesisinin yer seçiminin yanlış olduğuna dikkat çekti.

Erdek’te iki dönem belediye başkanlığı görevi yaptığını, siyaseten değil, sadece Erdek’in çıkarlarını gözeterek konuştuğunu vurgulayan Nural şunları söyledi:

“Bütün dünyada çöplük, arıtma tesisleri gibi yerler kentlerin doğusuna veya batısına yapılır. Oysa Erdek’teki arıtma tesisi nedense kentin kuzeyine, salhane, buzhane bölgesine yapılıyor. Bu yer, en çok 20 yıl içinde Erdek’in içinde kalacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’in geleceğiyle oynuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, arıtma tesisi yerinin yanlış olduğunu belirtecek uzmanları yok mu? İnsan şaşırıyor.”

1989-1999 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Nural, “Benim dönemimde, Erdek’e gelecekte yapılacak arıtma tesisi için kentin batısında, ilçeye 9 kilometre uzaklıkta yer ayrılmıştı” dedi. Nural, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerini bir kez daha uyarıyorum. Bu yanlıştan dönmeniz gerekir” diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı
Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4321

banner3841