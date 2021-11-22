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Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nden eğitime destek

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Balıkesir’in Edremit Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin eğitime desteği sürüyor. Başkan Mustafa Alparslan, “Özel bir kurs firması ile kooperatifimiz arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşma ile üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına ile yüzde 50’lik indirim sağlanmıştır. Üyelerimizin menfaatine olacak protokoller imzalanmaya devam edecek”dedi.

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nden eğitime destek
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Balıkesir’in Edremit Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin eğitime desteği sürüyor. Başkan Mustafa Alparslan, “Özel bir kurs firması ile kooperatifimiz arasında protokol imzalandı. Yapılan anlaşma ile üyelerimiz ve birinci derece yakınlarına ile yüzde 50’lik indirim sağlanmıştır. Üyelerimizin menfaatine olacak protokoller imzalanmaya devam edecek”dedi.

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