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Fabrikada çıkan yangında üç işçi zehirlendi.

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangında üç işçi dumandan zehirlendi.

Fabrikada çıkan yangında üç işçi zehirlendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangında üç işçi dumandan zehirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatı kısmında yapılan onarım sırasında yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını fabrikaya yayılmadan kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında dumandan zehirlenen üç işçi zehirlendi. Zehirlenen işçilerin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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