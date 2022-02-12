Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Sabancı son yolcuğuna uğurlandı.

Edremit ilçesi Zeytinli Sanayi Kavşağı’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ilçenin sevilen esnaflarından Fatma Sabancı hayatını kaybetti. Sabancı bugün ikindi namazını müteakip Mahkeme Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Sabancı’nın cenazesine yoğun katılım oldu. Sevenlerinin gözyaşları ile uğurlanan Sabancı, Güre Mahallesi’nde toprağa defnedildi. Sabancı’nın eşinin de yaklaşık 5 yıl önce güneş enerji sistemi montajı sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.