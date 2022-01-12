banner4556

Feribotlara fırtına engeli

banner4336

Güney Marmara’da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası arasında planlan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Feribotlara fırtına engeli
banner4584

Güney Marmara’da etkili olan fırtına dolayısıyla Erdek-Marmara Adası arasında planlan tüm feribot seferleri iptal edildi.

banner4575

Marmara’da etkili olan ve saatteki kızı 85 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gestaş’ tan yapılan açıklamada 12.01.2022 Çarşamba (bugün) Güney Marmara Adalar Hattı’nda, planlı tüm seferlerin, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği açıklandı. Ayrıca 13.01.2022 Perşembe (yarın) Avşa’dan saat 06:00, Ekinlik’den saat 06:30, Marmara’dan saat 07:00 ve Balıklı (Paşalimanı) Adasından 08:00 seferlerin de yapılamayacağı duyuruldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna...
Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu’nun sezon sonuna...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349