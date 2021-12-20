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Fırtına balık tezgahlarına esti, fiyatlar yükseldi

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Marmara, Ege ve Karadeniz’de üç gündür etkili olan fırtına, balık tezgahlarındaki etiketlere yansıdı. Balık az gelince fiyatlar da yükseldi.

Fırtına balık tezgahlarına esti, fiyatlar yükseldi
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Marmara, Ege ve Karadeniz’de üç gündür etkili olan fırtına, balık tezgahlarındaki etiketlere yansıdı. Balık az gelince fiyatlar da yükseldi.

Bandırma’ da üç gündür etkili olan fırtına deniz yolu ulaşımını olumsuz etkilediği gibi, fırtına balık halini de olumsuz etkiledi. Balık haline gelen balık miktarının az olması etiketlere de yansıdı. Hamsinin kilosunun 60 lirayı bulduğunu belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar estiğinden dolayı balık fiyatları biraz yüksek. Üç gündür fırtına sebebiyle kayıkla denize açılamıyor. Yerli Marmara hamsisi kilosu 60 lira. Karadeniz hamsisi var, onun da kilosu 35 ile 40 lira. Balıkhanemize istavrit ve kolyoz bolluğu var, onların fiyatları biraz uygun. İstavritin kilosu 25 lira. Fırtınanın dinmesi durumunda balık fiyatlarının biraz aşağı düşmesini bekliyoruz. Havalar estiği için balık fiyatları maalesef biraz yüksek" diye konuştu.

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Balıkçılar fırtınanın dönmesini beklerken, Meteoroloji yetkililerince fırtınanın 1 veya 2 gün daha etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu arada, fırtına sebebiyle Bandırma - Yenikapı arası feribot seferleri de iptal edildi.

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