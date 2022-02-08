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Gazeteci Akyürek’in anne acısı

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Balıkesir’de yayın hayatını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Merhaba Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi Semra Aman Akyürek’in annesi Behice Yetgin hayatını kaybetti.

Gazeteci Akyürek’in anne acısı
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Balıkesir’de yayın hayatını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Merhaba Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi Semra Aman Akyürek’in annesi Behice Yetgin hayatını kaybetti.

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Büyükşehir Merhaba Gazetesi imtiyaz sahibi Semra Aman Akyürek’in annesi Behice Yetgin’in cenazesi Zağnos Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazı öncesinde Büyükşehir Merhaba Gazetesi Sahibi Semra Aman Akyürek ve eşi Kamil Akyürek taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Akyürek çiftinin meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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