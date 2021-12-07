Geçmişin Saklı Mirası “Edremit Tayyareleri” Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda hatırlandı

Bu yıl 77. yıldönümü kutlanan 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü’ne özel olarak Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Körfez Havacılık Topluluğu, “Geçmişin Saklı Mirası Edremit Tayyareleri” adlı bir sunum yaptı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulun Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ordusuna en fazla uçak bağışlayan ilçe olan Edremit’te bu farkındalığın oluşması ve bu saklı mirasın anılması hedeflendi. Yapılan sunuma Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, uçuş okulları yetkileri ve öğrenciler katıldı. Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.