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Geleceğin mimarları ilçeye hayran kaldı

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Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini Burhaniye ilçesine hayran kaldılar. İki otobüsle Ören sahiline gelen 80 öğrenci, kazı alanlarını ve Batık Limanı gezerken hayranlıklarını gizleyemediler.

Geleceğin mimarları ilçeye hayran kaldı
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Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerini Burhaniye ilçesine hayran kaldılar. İki otobüsle Ören sahiline gelen 80 öğrenci, kazı alanlarını ve Batık Limanı gezerken hayranlıklarını gizleyemediler.

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Öürencilere rehberlik yapan Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Burhaniye tarihi dokusu, asırlık meşe ağaçları ve mavi bayraklı plajı ile büyük ilgi görüyor. Ören sahili yazın dışında bu tür gezi organizasyonlar ile kışında boş kalmıyor. Esnafta çok memnun. Kazı alanları ile Batık Limanı gezen geleceğin mimarı olacak öğrenciler yöreye hayran kaldılar. Gelen öğrencilerimizin pek çoğu yöreye ilk defa geliyorlar. Bu geziler çok önemli. Burhaniye’ye gelen bir daha gelmek istiyor, hatta daha sonra yerleşiyor"diye konuştu.

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