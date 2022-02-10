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Geleceğin ustaları yetişiyor

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde anaokulu öğrencileri günümüze ışık tutan ustaların hayat hikâyeleri ele aldılar.

Geleceğin ustaları yetişiyor
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde anaokulu öğrencileri günümüze ışık tutan ustaların hayat hikâyeleri ele aldılar.

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Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi(BİGEP) kapsamında Ahmet Obalı Anaokulu ve Şehit Teğmen Doğuş Uran Anaokulu’nun kuruculuğunu yaptığı “Üstadım Hoş Geldin” e-Twinning projesi ile geleceğin üstatları yetişiyorlar. 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, ahlaklı fertler yetiştirmektir hedefiyle yola çıkılan proje ile yirmi iki farklı ünlü çocuklara tanıtıldı. Çocuklara ünlülerin zorlu hayat hikâyeleri ve başarıları öğretilerek; akranlarına göre farklılıkları da olsa, defalarca hata da yapsalar üretmekten asla vazgeçmemeleri gerektiği aşılanmaya çalışıldı. 21.yy becerileri olan yenilenme, üretkenlik ve sorumluluk vb. yetenekleri geliştirilmeye çalışıldı.

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