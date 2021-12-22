Genç sporculardan Başkan Tosun’a ziyaret

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, katıldıkları yarışmalarda dereceye giren sporcular Belediye Başkanı Tolga Tosun’u ziyaret etti.

Bandırma Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, Modern Penttlon İl Temsilcisi İzzettin Çalışır, Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım ve Bandırma İlçe Spor Müdürlüğü sporcuları Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarının sürdüren sporcularının girmiş oldukları yarışmalarda derece yapan öğrenciler hakkında Başkan Av. Tolga Tosun’a bilgi verdi. Ayrıca çalışmalarında malzeme ve ekipman desteği ve sporcuların turnuva ve yarışmalara katılabilmesi için ulaşım desteği sağladığı için teşekkür etti. Sporcularla sohbet edip hepsini tebrik eden Başkan Av. Tolga Tosun, “Bandırma spor şehridir. Bandırma’mızda her alandaki sporu, sporcularımızı ve kulüplerimizi destekliyoruz. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, sporculara hediyelerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyarette Belediye Meclis Üyesi Eren Ülkü’de hazır bulundu.