Gönen Sarıköy’de erken 18 Mart programı

Gönen İlçesi Sarıköy Mahallesinde Atatürk İlkokulu koordiatörlüğünde, Sarıköy Ortaokulu ve Sarıköy Çok Programlı Lisesi tarafından; 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Kutlama Programı düzenlendi. Programa katılan Sarıköy halkı tarafından ayakta alkışlandı.

Sarıköy Atatürk İlkokulu Müdürü Yüksel Karakaya’nın ve Müdür Yardımcısı Orhan Erbilgiç’in hazırladı hazırlanan program aslında 18 Mart Cuma günü düzenlenecekti. Olumsuz hava koşullarından ötürü iki gün önceye çekilen program soğuk havaya rağmen güzel izler bıraktı.

Sarıköy Atatürk İlkokulu Müdürü Yüksel Karakaya yaptığı açıklamada “18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yılını Cuma günü kutlanması gerekirken hava muhalefeti nedeniyle bugün Sarıköy Atatürk ilkokulu koordinatörlüğünde Sarıköy Ortaokul, Sarıköy CPL ve Ulukir ilkokulu katılımlarıyla Sarıköy Cumhuriyet Meydanında Balıkesir mehteran takımının eşliğinde programımızı yaptık. Programımıza katılan Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, İlçe milli Eğitim Müdürümüz Metin Erbay, Şube Müdürümüz Bilal Güzel, Şube Müdürümüz Hikmet Kızılcık, Gönen siyasi parti Başkanları, Belediye Meclis üyeleri, Mahalle muhtarları, Sarıköy Karakol komutanı, Sarıköy Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı, Sarıköy halkına ve Velilerimize katılımlarıyla bizleri onurlandırdıkları için herbirine ayrı ayrı öğrencilerimin ve kurumun adına çok teşekkür ediyorum. Programda emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Sarıköy Jandarma Komutanlığı tarafından şehit yakınlarına buket verilirken 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Münasebetiyle dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca meydanı dolduranlara, Gönen Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından pilav, ayran ikramı gerçekleştirildi.