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Gönen’de bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı

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Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir binada çıkan yangında evde bulunan yabancı uyruklu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gönen’de bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir binada çıkan yangında evde bulunan yabancı uyruklu 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde bulunan binanın dördüncü katında yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ettiği sırada evde yaşayanların olduğunu fark etti. İtfaiye ekipleri yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişiyi kurtardı. Isıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangın ile ilgili inceleme başlatırken evin yangında kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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