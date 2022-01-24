Gönen’de kar yağışı etkisini gösterdi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar lapa lapa yağan kar ile karşılaştı.

Gönen’de sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Yoğun şekilde yağan kar sonucunda araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Benzin istasyonlarında araçlarına zincir bağlayan otobüs, minibüs ve servisler yollarına devam edebildi.

Kısa sürede bembeyaz hale gelen Gönen’de, Bandırma-Gönen, Balya-Gönen yollarında da ulaşımda ara ara kapanmalar yaşanıyor. İlçede yaşayan İsmet Sancar, "35 yıldır Gönen’de yaşıyorum. Uzun zamandır böyle bir kar görmedim, bereketli olur inşallah" dedi.