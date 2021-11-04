Hastane çalışanlarından 3 bin kişilik lokma hayrı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi büro elemanları tarafından 3 bin kişilik lokma hayrı düzenlendi.

Hastane çalışanlarından 3 bin kişilik lokma hayrı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi büro elemanları tarafından 3 bin kişilik lokma hayrı düzenlendi.

Hastane önünde öğle saatlerinde başlayan lokma hayrına vatandaşlar ve Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren lokma hayrında 3 bin kişiye lokma dağıtıldı. Büro elemanlarının lokma hayrı sırasında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken hayır etkinliği vatandaşlardan takdir topladı. Hastane büro çalışanları vatandaşların hayır duasını aldılar.

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