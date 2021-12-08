Havalar soğudu örgü ipi satışı arttı

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte örgü ipi satışı arttı. Kadınların kış aylarında daha çok örgü işi yaptığını anlatan pazarcı Mustafa Garip, örgü yünlerinin kış aylarında daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte pazarda örgü yünü satışları arttı. 40 yıldan beri yün satışı yaptığını anlatan 66 yaşındaki Mustafa Garip, kış aylarında işlerinin açıldığını kaydetti. Müşterilerinin kadınlardan oluştuğunu anlatan Garip, “Kış ayları gelince yün satışı artıyor. Ayrıca, pandemi de satışları artırdı. Ancak, son günlerde ipe çok zam geldi. Ben bu işi bırakmak istiyorum. Onun için de ucuz satıyorum. Şu anda ipin yumağını 5 ile 12 lira arasında fiyatlarla satıyorum” dedi.