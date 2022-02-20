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Havran’da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı

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Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un himayelerinde düzenlenen ve Ege bölgesindeki il ve ilçelerden binlerce kişinin katıldığı 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirildi.

Havran’da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı
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Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un himayelerinde düzenlenen ve Ege bölgesindeki il ve ilçelerden binlerce kişinin katıldığı 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirildi.

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Tribünlerin dolup taştığı güreş alanında izleyiciler güzel havanın ve folklorik deve gösterisinin tadını çıkardı. Aileleri ile güreş alanını dolduran vatandaşları “Ailece katılabildiğimiz böyle bir deve güreşi etkinliği başka yerde yok.” diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Deve gösterilerine Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Eski Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, siyasi parti ilçe başkanları ve oda başkanları katıldı.

160 devenin gösteri yaptığı etkinliklerde kupa maçları çekişmeli ve heyecanlı geçti, galip gelen deve sahiplerine hediyeler takdim edildi.

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