banner4556

Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı

banner4336

Balıkesir’in Havran ilçesinde ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ düzenlenen törenle açıldı.

Havran’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hayran bıraktı
banner3909
banner4558

Balıkesir’in Havran ilçesinde ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ilk kez düzenlenen ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde farklı dallarda toplam 20 ayrı projeyle sunumları katılanları hayran bıraktı.

Fuara, Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural, Havran Mal Müdürü İrfan Tercan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ziyaretçiler proje stantlarını tek tek gezerek öğrencilerden projelerini dinledi.

Protokol üyeleri, Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açılan Tübitak 4006 Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik yağmuruna tuttular.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı’nda
Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı’nda
  1. BALIKESİR

banner4391

banner4321

banner3841