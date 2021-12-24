Hayatı masal oldu

Balıkesir’in Susurluk İlçesinde 7 yıl önce evlat edindiği iki kız çocuğu, Özlem Gül’e masal dünyasının aralattı.

7 yıl önce evlat edindiği iki kızı Özlem Gül’e masal dünyasının kapılarını araladı. Masal yazıp, anlatmaya başlayan Gül, çocuk ve yetişkinleri hayal gücünün büyülü evreninde yolculuğa çıkarıyor. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan, zamanın evvel, mekanın muhayyel, develerin tellal, pirelerin berber olduğu büyülü bir yolculuğa davet ediyor Masalcı Özlem Gül. İstanbul’daki yoğun iş hayatını geride bırakıp, doğup büyüdüğü Susurluk’un Demirkapı köyü’ne yerleşti. Masalcı Gül, dedelerinin ve ninelerinin masallarından yoksun kalan yetişkin ve çocuklara masallar anlatıyor ve masal anlatıcılığı üzerine eğitimler veriyor. Evlat edindiği iki kızı sayesinde masallarla tanışan ve masal dinlemeden büyüdüğünü anlatan Gül, “Kızlarım sayesinde tanıştığım masallar hayatımın eksik parçasıymış. Bu yaşamıma dair en büyük keşfim oldu” dedi.

Masalsız büyüyen bir kadın olarak, susuzluğunu, yazdığı ve anlattığı masallarla giderdiğini kaydeden Gül, masalların geleceğe atılan tohumlar olduğunu sözlerine ekledi. Çocukları sayesinde tanıştığı masalların gücüne inandığının altını çizen Gül, yetişkin bir bireyin, hiçbir şey öğrenmek istemese bile gerçek dünyanın yorgunluğundan ve kaosundan uzaklaşmak için hayallerin gerçek olduğu dünyada düş kurmak isteyebileceğine vurgu yaptı. Masalların çocukların ve yetişkinlerin içinde yatan korkularla yüzleşmelerine katkı sağladığını ifade eden Gül, “Masal kahramanları bu korkular ile yüzleşip onu yenerek bizimde ileride karşılaşacağımız korkularla yüzleşip içimizden atacağımızı gösteriyor” dedi.

Geleneksel toplumda varlığını sürdürebilen masalların, günümüz toplumunda yok olmaya başladığını üzülerek gözlemlediğini ifade eden Masalcı Özlem Gül, “Bizler günümüzde hayatı o kadar çok ayrı ayrı yaşıyoruz ki, insanlar artık birbirlerini anlamıyorlar. Eskiden köylerde ortak masallar anlatılırdı ve herkes dinliyordu. Bu yüzden masalların büyüsünü çocuk, büyük, genç, yaşlı ayırmadan herkese ulaştırmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.