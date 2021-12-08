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Hz. Ömer Cami’nin çevre düzenlemesi yapıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’in her köşesinde gerçekleştirdiği verimli çalışmalarıyla takdir topluyor. İlçenin Altınkum Mahallesi’nde hizmet veren Hz. Ömer Cami’nin çevre düzenlemesi ihtiyacına cevap veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yine gönüllere girmeyi başardı.

Hz. Ömer Cami’nin çevre düzenlemesi yapıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’in her köşesinde gerçekleştirdiği verimli çalışmalarıyla takdir topluyor. İlçenin Altınkum Mahallesi’nde hizmet veren Hz. Ömer Cami’nin çevre düzenlemesi ihtiyacına cevap veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yine gönüllere girmeyi başardı.

Cami çevresinde ciddi bir peyzaj çalışması yapan belediye, cami cemaatinin de hayır dualarını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonu ve çalışma hızına yetişemediklerini kaydeden ilçedeki vatandaşlar, “Bizlerin her türlü sorunu ile yakından ilgilenen, hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçiren, elini taşın altından hiç çekmeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Yücel Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” derken, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da Başkan Yücel Yılmaz başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.

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