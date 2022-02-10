İHA muhabiri Hüseyin Tokmak, bypass ile sağlığına kavuştu

Balıkesir İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Hüseyin Tokmak, evde geçirdiği kalp krizinin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, kalp ile ilgili bu tür bypass ameliyatlarının Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başarı ile gerçekleştirdiklerini ve hastaların diğer şehirlerde ameliyat sırası beklemekten kurtulduklarını söyledi.

21 Ocak’ta sabah işe gelmek için evden çıktığı esnada göğsündeki ağrı dolayısı ile fenalaşan İHA Balıkesir Muhabiri Hüseyin Tokmak, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tokmak’a, ilk müdahale Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde yapıldı. Ardından, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Eyüp Avcı ve Dr. Ali Can tarafından durumu değerlendirilen Hüseyin Tokmak, bypass ameliyatına alındı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun başarılı geçtiği açıklandı. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu: “Kardiyolog Doç. Dr. Eyüp Avcı ile yaptığımız anjiyo tetkikleri sonucunda, hastanın da görüşü alınarak bypass ameliyatı yapılmasına karar verdik. Yapılan ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürekli olarak bu tür riskli ameliyatları sıklıkla ve başarılı bir şekilde yapmaktayız. Hastalarımızı düzenli ve dikkatli olarak takip ederek, eski sağlıklı günlerine kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Başarılı bir bypass operasyonu geçiren İHA muhabiri Hüseyin Tokmak, sağlığına kavuşmasına vesile olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.