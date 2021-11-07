İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek’ te düzenlenecek

ikinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Balıkesir’in Erdek İlçesinde yapılacak.

İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek’ te düzenlenecek
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ikinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Balıkesir’in Erdek İlçesinde yapılacak.

Bandırma Dağcılık Arama Kurtarma Derneği (BANDAK), tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen Kyzikos Ultra Maratonu, bir yıllık pandeminin ardından ikincisi 12-14 Kasım tarihleri arasında Erdek ’te koşulacak. Yurtiçi ve yurtdışından 500 yarışmacının katılımıyla gerçekleşecek maraton 85 kilometrelik Kyzikos Ultra, 60 kilometrelik Kirazlı Manastırı Ultra, 45 kilometrelik Arteka Ultra, 22 kilometrelik Apostol Patika ve 5 kilometrelik Seyitgazi Tepesi Halk koşusunu içeren beş etaptan oluşacak. Kapıdağ’da turizmin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten,

BANDAK Başkanı Kadri Civan, “Kapıdağ Yarımadası’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı, spor ve alternatif turizmin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra spor bilincini arttırmayı amaçlıyoruz” Şeklinde konuştu.

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