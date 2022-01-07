İlk ders Prof. Dr. Nurullah Genç’ten

Balıkesirli gençlerin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi’nin 5’inci dönemi Prof. Dr. Nurullah Genç’in “Başarı Bedel İster” konulu söyleşisi ile yeniden başladı.

Gençlik Meclisi’nin ödüllü projesi Müspet Değerler Mektebi’nin 5’inci döneminin ilk ders zili çaldı. Prof. Dr. Nurullah Genç’in “Başarı Bedel İster” konulu söyleşisi ile başlayan ilk dersin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül, “Bizler bundan yaklaşık 6 yıl önce güzel bir yolculuğa çıktık. Bu milletin medeniyet hikâyelerini yeniden ihya etmek için Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir gençleri olarak Müspet Değerler Mektebi programlarımızla değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik. Onlarca hocamızı binlerce gencimizle Balıkesir’de buluşturduk. Bunun neticesinde; çalışmalarımızda bizlere en büyük desteği sağlayarak yolumuza ışık tutan, güveniyle gençlerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan bir ödül aldı. Bugün yine ve yeniden tatlı bir heyecanla bu hikâyeyi kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak hazırladığımız ödüllü projemiz Müspet Değerler Mektebi, Sayın Nurullah Genç hocamızla 5’inci dönemine başlıyor, hoş geldiniz” açıklamasında bulundu.

“Başarıya giden yolda bedel ödemek gerekiyor”

Programa katılanlarla başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken noktaları, kendi bilgi ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Nurullah Genç, insanların kendi öz tarihini ve kültürünü tanıması gerektiğinin altını çizerek başarıya giden yolda bedel ödemek gerektiğini vurguladı. Hikayeleri olmayanların başka hikayelerin birer figüranı haline geldiğini söyleyen Genç, “Bizim medeniyetimizin hikayesi, destanı, tarihi hepimiz tarafından en iyi ve en doğru şekilde öğrenilmelidir. Başarının yolu önce buradan geçiyor. Bizim vazifemiz budur. Gücümüz yettiği sürece medeniyetimize ait müspet değerleri öğrenip öğretmemiz lazım. O yüzden çalışmamız ve başarılı olmamız lazım. Başarılı olmak için ise bir meseleyi en iyi ve en yüksek alternatiflerle düşünüp karar verip sonra yapma iradesini ortaya koymamız lazım. Çünkü başarı, sıradanlığın işi değildir” dedi. Prof. Dr. Genç, programda emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne de teşekkür etti.