İvrindi Belediyesi öğrencilerin yanında

İvrindi Belediyesi, ilçe merkezi Atatürk meydanından hareketle okullar bölgesi kampüs alanında eğitim öğretimini sürdüren öğrenciler için ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

İvrindi Belediyesi tarafından sunulan servis aracıyla öğrenciler ile birlikte seyahat eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Proje küçük ama anlamı ve kattığı değerler büyük.” dedi

Öğrencilerimiz en büyük değerimiz

Öğrencilerimiz ve gençlerimiz için uyguladığımız bir proje diyen Başkan Cengiz “ Bu projemizi hayata geçirirken Öğrencilerimiz soğukta üşümesin, sıcakta terlemesin istedik. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında hayata geçirdiğimiz bu projemizden velilerimiz ve öğrencilerimiz gayet memnunlar. Bizlere bu sebeple teşekküre gelenler dahi oluyor. Okullar Bölgesi Kampüs Alanı ilçe merkezinden yürüme mesafesiyle baya uzakta yer alıyor. Bu sebeple imkanı olan öğrencilerimiz servis imkanı ile seyahat ederken, maddi durumu el vermeyen öğrencilerimiz ise yaya olarak seyahat etme zorunluluğunda kalıyor. Biz de öğrenci ayırt etmeden okul giriş, çıkış ve öğlen arası saatlerinde turlar düzenleyerek ücretsiz olarak servis imkanı sunmaya karar verdik. Hareket noktamızı da Atatürk Meydanı olarak belirledik. Gönül isterdi ki her mahalleye servis imkanı sağlayalım ama maalesef. Ama bu çizgimizi bozmadan öğrencilerimize, eğitim hayatı boyunca destekçisi olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz.

Bu anı yaşamaktan mutluyum

Öğrenciler ile servis yolculuğu yapan ve sohbet eden Başkan Cengiz “ Bu anı yaşamak güzel ve mutluluk verici bir duygu. Eğitim kökenli bir belediye başkanı olarak öğrencilerimiz ile bir araya gelmek, onlarla sohbet etmek ve gelecek planlarını konuşmak çok değerli benim için. Bizler İvrindi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimize ulaşımdan, eğitime, spordan diğer aklınıza gelebilecek tüm projeler de arkalarındayız ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün ben de ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize sunduğumuz servisten seyahat etme imkanı buldum. Tam donanımlı bir araç olmasa da öğrencilerinin ayağını yerden kesecek, soğuktan sıcaktan koruyacak, derslerine ve evlerine zamanında yetiştirecek bir servis aracımız var. Bu yıl başlattığımız projeden öğrencilerimiz çok memnun bugün bizzat şahit oldum ve bu beni oldukça memnun etti. Onların yüzünün gülmesi her şeye bedel. Onlar için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz”