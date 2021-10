İvrindi’nin gençleri siyasilerle piknik yaptı

Ak Parti İvrindi ilçe Yönetimi’nin koordinesinde “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” adı altında gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Ak Parti İlçe Başkanlığı ve İvrindi Belediyesi’nin birlikte organize ettiği organizasyonda piknik yapıldı. Halaylar çekilip, yöresel oyunlar oynandı. Hoş vakitlerin geçirildiği ve birlik beraberliğin yakalandığı güzel ortam herkesten tam not aldı.

İvrindi Bozören mahallesinde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması’nda 150 genç bir araya geldi ve işte İvrindi’ye yakışan ortam bu, işte gençlik bu dedirtti.

İşte geleceğe umut ile bakan Ak Gençlik bu

Bozören mahallesinde gerçekleştirilen gençlik buluşmasında gençler ile bir araya gelen Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran “Bozören bugün çok güzel bir ortama ev sahipliği yapıyor. Bizler bu beraberliği çok iyi biliyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmaz ve daim kalır. Kalacağından da şüphem yok. İvrindi’de öyle bir teşkilat, öyle bir belediyecilik var ki sesini tüm Balıkesir’e duyurmuş ve kendini kıskandırmış durumda. Bu organizasyonda emeği geçen İlçe teşkilatımıza, Belediye Başkanımıza ve bizi misafir eden siz değerli Bozören gençliğine teşekkür ediyorum. Gençlik varsa umut var, Bozören varsa İvrindi var” dedi

Bozören her zaman coşkulu

Bir İvrindili olarak gurur duyduğum en güzel anlardan biri diyen Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “ İvrindi her zaman Ak Partili, her zaman Reis’inin izinde ve her zaman aklıselim hareket eden ilçelerin başında. Bizler İvrindi’nin gençliğini tarif ederken deli dolu gençliğe sahip gençlik yok, kendi özgür iradesine yakışanı yapan ve araştıran bir gençlik var diyoruz. Geleceğimizi bu gençler için inşa ediyoruz. Bu gençler her şeye layık. Bu güzel ortam gösteriyor ki Bozören yine kendine yakışanı fazlasıyla yapmış, yapmaya da devam ediyor. Medyada çıkan algılara, gösterilmeye çalışan kötü senaryolara inanmıyor. Bizler gençlerimizin ve her zaman arkasında olduk her zaman da olmaya devam edeceğiz. Bu güzel birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emin olun ki sadece çevre köyler değil Balıkesir’in tüm köyleri şu an sizi kıskanıyor”

Maşallahınız var gençler

Açıkçası buraya gelirken hava kötü, soğukta acaba gelen olmaz mı diye tereddüt ederek geldiklerini ifade eden Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir “ Bozören mahallesinin namı tüm Balıkesir’de biliniyor. Ak Parti’ye olan bağlılığı, Reise olan sevdası ve ilçe belediyesini sahiplenişi takdire şayan. Bugün bizimle birlikte yaklaşık 200 kişi var. Bir kırsalda seçim zamanı haricinde bu kadar kalabalık bir ortamda bir araya gelmek kolay değil. Bunu anca Bozören gibi mahallelerde başarabilirsiniz anca. İvrindi Belediye Başkanım Yusuf Cengiz ve Ak Parti ilçe teşkilatı çok güzel birliktelik yakaladılar ve uyumları ile bunu sahada gösteriyorlar. Bize sizler gibi gençlik lazım. Memleketine sahip çıkan, belediyesine sahip çıkan ve her zaman reisinin izinde giden gençlik lazım. Kıskandırdınız tüm Balıkesir’i. Çok güzelsiniz Bozören, yine fark oluşturdunuz. Emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Gurur duyuyorum

Güzel ilçem, değerli mahallemiz ve kıymetli gençliğimizin enerjisi bizi ekstra motive ediyor diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Biz 2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduğumuzda bir sözümüz vardı.“ Her zaman gençler için proje üreteceğiz” dedik. Bu sözümüzü de ilk gün ki gibi hatırlıyor ve proje üretip, hayata geçiriyoruz. Herşey şu an karşımızda duran pırıl pırıl gençlerimiz için. İvrindi Belediyesi olarak gençlerimize halı sahalar, genç odaları inşa ediyoruz. Biraz yaş kategorisini indirirsek mahallelerimize çocuk oyun grupları kazandırıyoruz. Bu ortamı her yerde yakalamak kolay değil. Ak Parti ile Belediyemizin uyumu ile bu ortam meydana geldi. Gelmeye de devam edecek bu konudan şüphem yok. İnşallah gençler ile dimdik ayakta duran, daima ileriye umutla bakan bir İvrindi inşası için gayretimiz devam edecek. Bizleri sizlerle buluşturan İvrindi teşkilatımıza ve ev sahipliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum”.

Yücel Başkan’ın selamı geldim

Yücel başkanımız da burada olmayı çok isterdi ama ne yazık ki program dolayısıyla aramızda yok kendileri. Çok çok selamlarını ilettiler diyen Büyükşehir Başkan Vekili Yasin Sagay “Bugün burada çok güzel bir hava var. Ak Parti Teşkilatımız İvrindi Belediyesi ile güzel bir birlikteliğe vesile oldu. İvrindi her zaman kendine yakışanı yapıyor, yapmaya devam edeceğinden de şüphemiz yok eyvallah. Belediye Başkanımız Yusuf abi gençler için dertlenen biri. Sürekli olarak bizlerden bir talepte bulunuyor. Bizler de geri çevirmemeye gayret ediyoruz. Böyle şahane ortamı gördükten sonra da zaten çevirmek ayıp olur. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak bizler elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu ortamın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bozören mahallesinde gerçekleştirilen programa Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Büyükşehir Başkan Vekili Yasin Sagay, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, İlçe Başkanı Muharrem Akçal, Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Münis, Karesi Kadın Kolları Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdane Gökdere, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Çay, Ak partiye gönül veren yönetim kurulu üyeleri, İlçe Meclis Üyeleri ve Bozören gençliği katılım sağladı.