’İyi ki varsın Eren’ projeye esin kaynağı oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Seyrettikleri “Kesişme İyi Ki Varsın Eren” filminden etkilenerek Başlattıkları “Yarınları Birlikte Yazmak Adına İyi ki Varsın Eren” projesi kapsamında topladıkları kurşun kalemleri Eren’in eğitim gördüğü okuldaki öğrenci kardeşlerine gönderdiler.

Gönen Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri; geçtiğimiz günlerde seyrettikleri “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filminde “Eren” in çocukluğunda ödev yapmak için 1 kurşun kalemi 11 kardeşiyle paylaşmak zorunda kalmasından etkilenerek proje hazırladılar. “Yarınları Birlikte Yazmak Adına İyi ki Varsın Eren” ismini verdikleri proje kapsamında topladıkları kurşun kalemleri Eren’in Maçka’da okuduğu Çatakçı İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine gönderdiler.

Okul Müdürü Abdullah Özgür öğrencilerin düzenledikleri proje hakkında yaptığı açıklamada, “Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile 17 Şubat 2022 Tarihinde “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmine gittik. 15 Yaşında askeri birliklerimize yardımcı olmaya çalışırken şehit düşen “Eren” öğrencilerimizin üzerinde manevi olarak çok iz bıraktı. Filmin sonunda öğrencilerimize “filmde en çok sizi etkileyen olay neydi” diye sorduğumuzda Eren’in çocukluğunda ödev yapmak için 1 kurşun kalemi 11 kardeşiyle paylaşmak zorunda kalmasının onları etkilediğinden bahsettiler ve Yarınları Birlikte Yazmak Adına İyi Ki Varsın Eren projemizin fikri doğdu. Eren’in Maçka’da okuduğu Çatakçı İlkokulu/Ortaokulu öğrenci kardeşlerimize kalem hediye etmek, yarınlarımızı onlarla paylaşmak istedik. Eren bize milli ve manevi değerlerimizi vatan ve insan sevgimizi bir kez daha hatırlattı” dedi.