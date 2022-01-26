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Jandarma güvenlik kontrollerinde aranan 29 kişiyi yakaladı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı genel güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla yaptığı çalışma ve yol denetimlerinde 29 aranan şahsı yakalarken 4 adet av tüfeği ve 1 adet de tabanca ele geçirdi.

Jandarma güvenlik kontrollerinde aranan 29 kişiyi yakaladı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı genel güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla yaptığı çalışma ve yol denetimlerinde 29 aranan şahsı yakalarken 4 adet av tüfeği ve 1 adet de tabanca ele geçirdi.

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Jandarma ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Marmara Adası, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak adına çalışma ve yol denetimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Altıeylül’de 3, Bandırma’da 3, Burhaniye’de 4, Edremit’te 7, Kepsut’ta 3, Marmara Adası’nda 2, Sındırgı’da 2 aranan şahsı yakaladı. İl merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda ayrıca 4 av tüfeği ve 1 de tabanca ele geçirildi.

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